Incendio distrugge palazzina: due intossicati

Fiamme alte hanno avvolto un appartamento situato in via Avallone a Torre Annunziata. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in salvo le persone presenti all'interno della palazzina.

Due le persone intossicate, trasportate all'ospedale di Boscotrecase. Ingenti i danni alla palazzina. L'incendio dovrebbe avere un'origine dolosa.