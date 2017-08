Cercola, bruciano copertoni e bombole di gas. Paura tra i residenti

Solo paura, senza conseguenze più gravi, per l'incendio che questa mattina è divampato sulla strada statale 162. Le fiamme sono state avvistate intorno alle 10.30 in un'area verde all'altezza dello svincolo per Cercola. Due esplosioni hanno messo in allerta residenti e titolari delle aziende operanti in zona, all'incrocio tra Volla, Cercola e Ponticelli. Infatti, l'area interessata dal fuoco veniva usata abitualmente come discarica abusiva per copertoni e bombole del gas esauste.

Le fiamme si sono alzate per diversi metri, mentre una colonna di fumo nero è stata visibile per ore da diversi punti della provincia di Napoli. Sul posto, è giunta una gazzella dei carabinieri e alcuni uomini della protezione civile, che hanno chiuso al traffico la statale. Nessuna traccia dei vigili del fuoco, impegnati in un altro incendio a Sant'Anastasia.

L'incendio è stato domato grazie all'intervento dei titolari di una delle aziende che affacciano sull'arteria, che hanno utilizzato gli idranti in dotazione. "Tutti i giorni danno fuoco alle rotonde e alle aree verdi della statale - spiega uno dei titolari, che preferisci non farsi riprendere dalle telecamere - Ne saranno rimaste un paio. Ormai siamo abituati a queste scene".