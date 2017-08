Incendio a Capri sulla spiaggia: a pochi passi, una festa con bambini

Incendio questa mattina sulla spiaggia di Marina Grande a Capri. Coinvolto un locale tecnico del Comune nel quale sono contenuti contatori elettrici. Uno di questi, come riporta Il Mattino, è andato a fuoco determinando il distacco dell’erogazione di corrente alle biglietterie delle compagnie di navigazione e ai trasporti interni.

In quel momento sulla spiaggia era in corso una festa con bambini. Fortunatamente non ci sono state conseguenze. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Capri insieme alla polizia municipale e alla Capitaneria di Porto.