Somma Vesuviana, in fiamme deposito d'auto: "Tenete le finestre chiuse"

Un vasto incendio all'interno di un deposito di automobili è scoppiato a Somma Vesuviana: una enorme nube di fumo nero è stata a lungo visibile da diverse zone dalla città. Ad andare in fiamme, come riportato dal Fatto Vesuviano, alcune automobili da rottamare stipate nel deposito in zona via Cimitero. Preoccupato, il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno ha chiesto ai cittadini di non avvicinarsi alla zona e di "tenere le finestre chiuse"