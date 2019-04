Lega, ignoti danno alle fiamme la saracinesca della sede di Casoria

La scorsa notte è stata data alle fiamme la saracinesca della sede della Lega a Casoria, in via Tasso. Non sono noti gli autori del gesto: per risalire alla loro identità sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

"Di giorno festeggiano la libertà e di notte la osteggiano! – sono le parole a caldo affidate a Facebook da Gennaro Crispino, responsabile del partito – Questo è il doppio volto dei nostri nemici. Vili, codardi, antidemocratici, che si sottraggono al confronto preferendo lo scontro". "Non ci fate paura – aggiunge quindi rivolgendosi agli autori del raid incendiario – ma non cadremo nella vostra trappola. Non ci abbasseremo al vostro livello!". A

Sul posto, con Crispino, c'era stamane anche Angela Russo, candidata sindaco di centrodestra per le prossime comunali del 26 maggio. "L'attentato alla sede della Lega di Casoria è atto vile e preoccupante – ha spiegato – Bisognerà indagare e capire. Ho incontrato gli amici della Lega e le forze di polizia che sono certa, come al solito, garantiranno impegno e risultati". L'invito a "tutte le forze politiche" è a "prendere le distanze da questo episodio".