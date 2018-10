Incendio al Secondo Policlinico, trasferiti 26 pazienti: non si esclude la pista dolosa

Paura al Secondo Policlinico di Napoli, dove nella serata di oggi è divampato un incendio.

Le fiamme si sono sviluppate al piano -1, per cause al momento ancora da accertare. Immediatamente, a scopo precauzionale, i pazienti del vicino reparto di Gastroenterologia sono stati trasferiti in un’altra ala del plesso ospedaleiro. L'area era stata invasa dal fumo, che si era diffuso attraverso i condotti di aerazione.

Sono 26 i pazienti trasferiti su disposizione della direzione sanitaria, tutti ora nell'edificio 7.

I vigili del fuoco si sono recati sul posto e hanno spento l'incendio prima di effettuare le verifiche di rito. Si tratta del secondo incendio in due anni occorso nell'ospedale partenopeo: la direzione generale presenterà un esposto alla Procura. Non si esclude, infatti, possa esserci una matrice dolosa. A darne notizia è il Corriere del Mezzogiorno.