Volla, incendio in una scuola elementare: non ci sono feriti

Un incendio è scoppiato nella mattinata di oggi in una scuola elementare a Volla, la San Giovanni Bosco in via Rossi.

Pare le fiamme siano partite dai bagni del plesso per poi propagarsi nell'istituto. Lo stabile, secondo quanto riportato da Internapoli, è stato prontamente evacuato e sia personale che alunni si sono messi in salvo.

Sul posto le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo.

Tra le ipotesi più accreditate su quanto accaduto, quella di un corto circuito. Rilievi in corso per accertare le cause.