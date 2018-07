Maxi rogo ecoballe, il ministro Costa: "Attivato il Noe, c'è la massima attenzione"

"Stiamo monitorando e seguendo con attenzione quanto sta avvenendo a San Vitaliano, nel napoletano, dove ha preso fuoco un'azienda per il riciclaggio e deposito di ecoballe": così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa su quanto sta accadendo nel Nolano, dove si è sviluppato un enorme incendio nel deposito della piattaforma ecologica Conai di Ambiente SpA.

"Siamo in contatto con le autorità locali competenti - va avanti Costa - e ci stiamo informando perchè i cittadini sono giustamente spaventati dalla colonna di fumo che secondo le prime notizie sarebbe alta fino a 30 metri".

"Abbiamo - conclude l'esponente del governo Conte - attivato il Noe. Siamo oltremodo consapevoli che questo è l'ennesimo rogo che riguarda gli impianti di stoccaggio e riciclo dei rifiuti. Quasi 300 in due anni in tutta Italia. Un numero impressionante che non può essere considerato casuale. Ci siamo già attivati per poter fare chiarezza".

Il Noe è il Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri, sezione altamente specializzata dell'arma che si occupa di tutti quei reati relativi al danneggiamento ambientale.