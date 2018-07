Incendio San Vitaliano, arriva il ministro Costa

Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa è atteso oggi, alle 15.45 circa, negli impianti di gestione dei rifiuti andati in fiamme nel pomeriggio di ieri a San Vitaliano. Costa è, da ieri, in contatto con le autorità competenti dei Noe. "Obiettivi prioritari – fa sapere il ministero – è fare chiarezza sull’accaduto e garantire la tutela della salute dei cittadini che vivono nella zona".

L'esponente del governo Conte era già intervenuto ieri sulla vicenda. “Stiamo monitorando e seguendo con attenzione quanto sta avvenendo a San Vitaliano, nel napoletano, dove ha preso fuoco un'azienda per il riciclaggio e deposito di ecoballe – le sue parole – Siamo in contatto con le autorità locali competenti e ci stiamo informando perchè i cittadini sono giustamente spaventati dalla colonna di fumo che secondo le prime notizie sarebbe alta fino a 30 metri". "Abbiamo – ha concluso - attivato il Noe. Siamo oltremodo consapevoli che questo è l'ennesimo rogo che riguarda gli impianti di stoccaggio e riciclo dei rifiuti. Quasi 300 in due anni in tutta Italia. Un numero impressionante che non può essere considerato casuale. Ci siamo già attivati per poter fare chiarezza".

La situazione 24 ore dopo

Ci sono focolai in corso di spegnimento, ancora il giorno dopo, nell'impianto di trattamento rifiuti. L'Arpac monitorerà con la centralina di zona e con un camper la qualità dell'aria, nella quale si suppone siano state sprogionate notevoli quantità di diossina.

Domate le fiamme, i pompieri dovranno partire con la bonifica dell'area e con i rilievi per stabilirne le cause. La procura intanto ha aperto un fascicolo sulla vicenda, delegando le indagini ai carabinieri.