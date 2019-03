Auto in fiamme nella notte a San Giorgio, palazzo evacuato: "Terribile spavento"

Un'automobile è esplosa nella notte in via Galante, a San Giorgio a Cremano. Le fiamme si sono propagate anche ad altre vetture nei dintorni e hanno lambito alcuni appartamenti dello stabile contiguo, fino al secondo piano. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno parzialmente evacuato il palazzo prima di domare l'incendio. Questa mattina la carcassa dell'auto era ancora in strada. "Uno spavento terribile nel cuore della notte", scrivono alcuni residenti sul gruppo 'Sei di San Giorgio a Cremano se'.