Incendio nella nota rosticceria, le persone si riversano in strada

Un incendio è divampato giovedì in una nota rosticceria-girarrosto di Arco Felice (Pozzuoli). Attimi di paura tra i dipendenti, poi sono sopraggiunti Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia. La causa - riporta Cronaca Flegrea - sarebbe da ricercare in un possibile corto circuito. Molte persone si sono riversate in strada.

A quanto pare non risultano feriti e le fiamme sarebbero state domate dai Vigili del Fuoco.