Fiamme alte minacciano case nel puteolano, vigili del fuoco in azione

Uno spaventoso e vasto incendio si è sviluppato nella serata di ieri a Pozzuoli. La fiamme, altissime e visibili dalla Domiziana, hanno avvolto la zona tra Monte Gauro e Monte Sant'Angelo, a ridosso del Rione Toiano.

Sul posto, intervenute per tutta la notte, sono entrate in azione cinque squadre dei vigili del fuoco di Monterusciello e altre della sede di Fuorigrotta. Un lavoro difficile per loro, soprattutto a causa della zona particolarmente impervia.

L'obiettivo, riuscito, era anche e soprattutto quello di evitare che le lingue di fuoco potessero raggiungere le abitazioni, sia del monte Gauro che della zona del Rione Toiano. È proprio in quest'ultima area che i cittadini hanno fissuto le ore di maggiore apprensione, spaventati dalle fiamme alte e da una colonna di fumo enorme.