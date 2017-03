Incendio nel porto di Torre Annunziata

Un vasto incendio è divampato pochi minuti fa nei pressi del porto di Torre Annunziata. L'area interessata dalle fiamme è poco distante dall'ingresso dedicato della Capitaneria di porto. In particolare ad essere stati dati alle fiamme sono stati i cumuli rifiuti che da tempo ormai stazionano in quella zona. Un'incuria dell'area durata anni e che oggi poteva trasformarsi in un elemento di pericolosità per la città. Una grossa nube di fumo nero si è alzata sull'area e sul posto è atteso l'intervento dei vigili del fuoco.

Solo dopo il loro arrivo e i rilievi del caso sarà possibile stabilire se si tratta di un incendio doloso. Il dato certo è che ad alimentare le fiamme sono le cataste di rifiuti che da tempo giacciono in quella zona. Un'area completamente lasciata all'incuria e che fa da preludio alla “salera”, spesso trasformata in discarica a cielo aperto. Le condizioni di degrado della zona nonostante poco distante siano partiti i lavori per la costruzione della bretella che dovrà collegare il porto con l'autostrada.