Violento rogo tossico a due passi dal cimitero di Poggioreale

Paura per un rogo tossico in via Mongolfiera, a due passi dal cimitero di Poggioreale. Potrebbero essere stati coinvolti nell'incendio anche eternit e fusti d'olio.

A denunciare l'accaduto i residenti, preoccupati per le sostanze che potrebbero essere sprigionate nell'aria. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale.

“Un violento rogo è divampato in zona cimitero di Poggioreale, in via della Mongolfiera. In una delle campagne dell’area sono stati dati alle fiamme rifiuti vari e sterpaglie, la ‘solita’ pira allestita dai criminali. In fiamme, stando alle testimonianze di chi è presente sul luogo dell’incendio, eternit, fusti d’olio e immondizia varia. L’ennesimo colpo alla nostra salute, un’ulteriore schiaffo all’aria che respiriamo”. Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e Marco Gaudini, consigliere comunale per Il Sole che ride. “Da ore i vigili del fuoco sono al lavoro per sedare le fiamme. In arrivo anche i volontari della Protezione civile e la Polizia Municipale che dovrà gestire la viabilità. Il pericolo – hanno aggiunto Borrelli e Gaudini – è che il rogo divampi anche nelle campagne vicine. E’ la dimostrazione, purtroppo. Che quanto si sta facendo oggi per combattere i roghi tossici non basta. Servono controlli più serrati, servono più unità delle forze dell’ordine in giro per le nostre strade che possano dedicarsi unicamente a questo. Per evitare incendi di spazzatura dobbiamo stare con il fiato sul collo a questi luridi criminali”.