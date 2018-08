Rogo di rifiuti nell'Ex area Nato

Ancora un rogo di rifiuti in un'area già messa sotto controllo per precedenti di questo tipo. Anche stamattina sono andati a fuoco i rifiuti sversati illegalmente all'interno dell'area ex Nato di Poggioreale. Sono andate a fuoco le sterpaglie vicine ai rifiuti di ogni genere gettati nell'area abbandonata. A scoprire il rogo sono stati i militari dell'Esercito insieme agli agenti della polizia municipale.

Gli uomini in divisa si erano recati sul posto proprio per un sopralluogo all'area oggetta di sversamenti. Appena hanno notato l'incendio hanno subito chiamato i vigili del fuoco che hanno provveduto a domarlo. L'area è stata successivamente delimitata e sono cominciate le indagini seguendo il cosiddetto protocollo “Terra dei fuochi”.