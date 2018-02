A fuoco la scuola 'Madre Claudia Russo' di via delle Repubbliche Marinare

Un principio d’incendio ha interessato il comprensorio Madre Claudia Russo di via delle Repubbliche marinare e solo l’intervento dei Vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire dall’esterno perché nessuno aveva le chiavi per accedere all’interno, ha evitato che le fiamme propagassero alla struttura. La denuncia è del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che, mentre percorreva via delle Repubbliche marinare per raggiungere San Giorgio a Cremano ha visto il fumo e ha avvertito i vigili del fuoco.

“Da quel che ci dicono i residenti ci sono stati altri episodi simili: è probabile quindi che anche l’incendio di oggi sia opera delle baby gang che si divertono ad appiccare piccoli incendi nella zona” ha aggiunto Borrelli per il quale “se ora cominciano a prendere di mira anche le scuole, simbolo della legalità, c’è ancora più bisogno di un’azione forte che veda insieme forze dell’ordine e Istituzioni per evitare che il fenomeno cresca ulteriormente”.