A fuoco un pub del centro storico

Un incendio ha colpito il pub “Il Viaggiatore” in pieno centro storico. Intorno alle 15 le fiamme sono divampate all'interno del locale di via Cisterna dell'Olio. In un primo momento sono stati gli stessi commercianti della zona a far fronte alle fiamme e provando a spegnere il rogo.

Le fiamme hanno lambito anche una casa sovrastante al pub. Solo dopo l'arrivo dei vigili del fuoco, l'incendio è stato domato. Non sono ancora chiari i motivi del rogo e bisognerà attendere la relazione dei pompieri per capire i reali motivi che hanno portato all'incendio, così come non sono ancora chiari i danni subiti dall'esercizio commerciale.