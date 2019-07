Incendio a Ponticelli: un uomo ustionato

Una persona è rimasta lievemente ustionata da un incendio divampato a Ponticelli. Nel primo pomeriggio una colonna di fumo si era alzata sulla zona facendo scattare l'allarme. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco insieme a una pattuglia della polizia.

L'intervento dei pompieri

Le fiamme sono state domate dai pompieri mentre la persona ha riportate ferite che non sono state giudicate gravi. Ad andare a fuoco sono stati alcuni vecchi mobili. Sono in corso le indagini per capire l'origine del rogo. Diverse le segnalazioni degli abitanti della zona per la coltre di fumo nero che si era abbattuta sull'area interessata.