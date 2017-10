Paura, nella serata di ieri, nella nota pizzeria Pasqualino in corso Arnaldo Lucci. I locali sono andati in fiamme mentre le sale erano ancora piene: come riportato da Metropolisweb, i clienti si sono riversati in strada.

Alcune testimonianze raccontano si sia sentito uno scoppio - potrebbe esser stato un corto circuito ad una friggitrice - e poi sia divampato il rogo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Youreporter ha pubblicato un video di quanto accaduto.