Corso Umberto, in fiamme pizzeria: evacuato il palazzo

Un incendio ha devastato una pizzeria sul corso Umberto. Per ragioni di sicurezza è stato evacuato l'intero palazzo. Chiusa temporaneamente anche piazza Bovio. Sul posto sono giunti carabinieri e vigili del fuoco.

Le cause sono ancora da accertare. Lunedì è prevista la riapertura per il delivery delle pizzerie e non si sa se tale circostanza possa avere qualche nesso con l'incendio.