Forte boato, incendio nel parcheggio di una piscina: un morto e tre feriti gravi

Incendio ai Camaldoli nel parcheggio della piscina Ariete di via Comunale Guantai ad Orsolone.

Sul posto una densa colonna di fumo che si è alzata sulla collina. Il bilancio è tragico: un morto e tre feriti gravi, secondo le informazioni in possesso di NapoliToday.

Possibile causa dell'incendio lo scoppio di una grande bombola a gas collocata in un'area privata. I tre feriti gravi sono tutti dipendenti della ditta impegnata nei lavori. Non si conosce ancora il nome della vittima. Distrutte quattro automobili nel parcheggio. Traffico nella zona in tilt.

