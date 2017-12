Piazza Guglielmo Pepe, in pochi secondi si sviluppa un incendio (VIDEO)

Un incendio si è sviluppato in un contenitore utilizzato per la raccolta della carta. Il rogo, sicuramente di natura dolosa, è stato innescato intorno alle venti, nei pressi di piazza Guglielmo Pepe, nella traversa di fronte allo stabile che fino a qualche mese fa ospitava una nota finanziaria. Alcuni passanti hanno immediatamente contattato i Vigili del Fuoco per evitare che l'incendio si estendesse agli altri contenitori in plastica. Tra le ipotesi si vaglia anche quella che il rogo sia stato innescato secondo un'azione di puro vandalismo.