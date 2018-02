Fiamme nel centro storico, va a fuoco un appartamento

Un appartamento di via Sedile di Porto è andato a fuoco questo pomeriggio. Poco dopo le 17, come riporta il Mattino, le fiamme hanno cominciato a propagarsi e dal balcone al quarto piano un intenso fumo nero ha allarmato i cittadini. Intervenuti Polizia e Vigili del Fuoco, che hanno proceduto all'evacuazione dello stabile e di due edifici attigui. L'incendio è stato domato, si indaga ora sulle cause. Stando alle prime ricostruzioni, la staticità della palazzina non sembra compromessa.



Non risultano feriti.