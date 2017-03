Cronaca Poggiomarino / Via G. Iervolino

Scoppia un incendio, devastata nota pasticceria del napoletano

Irreparabili i danni a macchinari e frigoriferi dell'esercizio commerciale di via Iervolino a Poggiomarino. I proprietari non si danno per vinti: "Riapriremo in settimana"