Un grave incendio si è verificato poco dopo le 23 a Caivano. Ad andare a fuoco è stata l'area dell'ex campo rom in località “Pascarola”. Da tempo lo spazio viene utilizzato come una vera e propria discarica a cielo aperto. Non è raro che in quell'area si siano verificati altri incendi. In totale sono andati a fuoco circa 500 metri quadri di area occupata da materiale di risulta di ogni tipo.