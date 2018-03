Incendio nel parcheggio della Italy Emergenza: fornisce sangue all'Asl

Un incendio all'interno del parcheggio della Italy Emergenza si è verificato ieri sera intorno alle 19 e 30. A prendere fuoco è stato un furgone Doblò di solito utilizzato per trasportare sangue. Il parcheggio è situato a via del Riposo a Poggioreale. La cooperativa si occupa sia del trasporto di sangue per l'Asl Napoli 1 che della fornitura di ambulanze ai penitenziari di Secondigliano che Pomigliano d'Arco.

A preoccupare gli investigatori è la natura dolosa dell'incendio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia locale, l'incendio è stato provocato da una bottiglia contenente benzina lanciata all'interno del parcheggio. Per la ricostruzione completa però bisognerà attendere la relazione dei vigili del fuoco. I militari sono convinti anche che siano stati in due gli autori del raid e che siano scappati a bordo di uno scooter.