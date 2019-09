Panificio a fuoco: trovato il cadavere carbonizzato di un uomo

Una tragedia si è verificata intorno alle 17 e 30 ad Afragola. Un panificio è stato divorato dalle fiamme e al suo interno c'era un uomo che è morto carbonizzato. L'incidente è avvenuto nei pressi della contrada Lautrec. Sono stati i vigili del fuoco a scoprire il cadavere carbonizzato dell'uomo di cui non si conosce ancora l'identità.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, all'interno del panificio c'erano alcuni dipendenti. Nel momento in cui è scoppiato l'incendio, sono riusciti a scappare tutti tranne la vittima. Non si hanno ancora certezze sulle cause del rogo. Sul posto sono intervenuti anche la polizia e la municipale. Mentre si sta domando l'incendio si attendono disposizioni dell'autorità giudiziaria. Le indagini valuteranno ogni ipotesi investigativa.