Incendio in un edificio a Villaricca: paura per i condomini

Spaventoso incendio in un edificio di via Giancarlo Siani a Villaricca, non lontano da una scuola per l'infanzia: a darne notizia è InterNapoli. A quanto pare, il rogo è dovuto ad un guasto elettrico verificatosi nel vano dell’ascensore.

Le fiamme si sono estese in diverse parti del fabbricato. Pare che il fumo abbia invaso diversi appartamenti, ed in molti si siano riversate sui balconi per riuscire a respirare.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco. Presenti anche i tecnici dell’Enel per riparare il guasto.