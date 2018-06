Incendio nel cuore di Napoli: a fuoco l'ultimo piano di Palazzo Maddaloni

Un incendio di vaste proporzioni è divampato in tarda serata a Palazzo Carafa di Maddaloni, in zona via Toledo. Il rogo ha colpito l'ultimo piano dello storico palazzo nel cuore di Napoli.

Sul posto numerose squadre dei Vigili del Fuoco. Il forte vento complica le operazioni di spegnimento delle fiamme.

PALAZZO MADDALONI IN FIAMME: IL VIDEO

Non si conoscono al momento le cause dell'incendio, nè se siano rimaste coinvolte anche alcune persone. Secondo le prime informazioni, si sarebbe avvertita un'esplosione prima del rogo.

In tutta la zona l'aria è diventata irrespirabile a causa del fumo.

Ubicato in via Maddaloni, il palazzo monumentale che si affaccia su via Toledo fu eretto nel 1580 per volere del duca Cesare D'Avalos. Si tratta di uno degli edifici storici più importanti della città.