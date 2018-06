Incendio Palazzo Maddaloni, gli sfollati: "Non è rimasto più nulla"

Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco per la messa in sicurezza di Palazzo Maddaloni e per assicurarsi che non ci siano altri focolai che possano ravvivarsi. L'incendio di questa notte ha devastato quasi completamente l'ultimo piano e la mansarda dell'edificio storico di via Toledo.

Devastati gli appartamenti, così come le suppellettili. Un danno duplice, da un lato quello delle sei famiglie evacuate per motivi di sicurezza, dall'altro quello dei datto storico-artistici subiti da un palazzo oggetto recente di un costoso restauro.

Sarebbe stata l'esplosione di una bombola di gas all'ultimo piano a causare l'incendio che si è propagato in pochi minuti. Chi era nella propria abitazione è uscito subito in strada, mentre chi era fuori è stato avvertito immediatamente. Nessun ferito, per fortuna, ma non ci sono ancora notizie certe per il rientro degli inquilini.

"L'ultimo piano è completamente distrutto - racconta un residente - non è rimasto più nulla. E' un danno incalcolabile. Abbiamo avuto tutti molta paura".