Esplosione Ottaviano, una fiaccolata per Vincenzo Lanza

Un dolore non ancora sanato quello della comunità di Ottaviano per la perdita di Vicenzo Lanza, l'uomo morto in seguito a un'esplosione all'interno della Adler del 5 maggio. Amici e concittadini hanno voluto rendere omaggio al 55enne con uno striscione e delle fiaccole accese in prossimità della Chiesa di San Michele Arcangelo, a pochi metri da casa sua. "Ottaviano sentirà la tua mancanza, ciao Vincenzo Lanza" il messaggio lasciato sullo striscione.