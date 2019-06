Fiamme nel reparto Ginecologia dell'ospedale di Nola, evacuate 15 donne

Un incendio, per fortuna di breve durata, è scoppiato nel reparto Ginecologia dell'ospedale di Nola. I fatti sono riportati dal Roma. Nella tarda serata di sabato le fiamme si sono propagate all'interno del reparto, in cui dormivano prevalentemente donne in gravidanza o neo-mamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno evacuato il reparto, complessivamente 15 donne. Sono ancora da chiarire le cause del rogo, che per fortuna non ha avuto conseguenze: nessuno risulta intossicato e la sicurezza del reparto è stata ripristinata. Indagano anche i carabinieri nolani.