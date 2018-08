Nola, sessantenne brucia rifiuti e innesca un incendio: denunciato

I carabinieri della stazione forestale di Roccarainola sono intervenuti su via Nazionale delle Puglie a Nola, nei pressi di un centro commerciale, poiché un cittadino aveva segnalato al numero d’emergenza incendi (1515) un incendio di rifiuti. In un terreno lungo la via Nazionale i militari hanno colto un 64enne di Nola, proprietario di quel fondo, a bruciare bottiglie, una sedia e altri rifiuti di plastica: l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nola per combustione illecita di rifiuti.