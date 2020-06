Incendio nei pressi dei binari nella zona di Nola: circolazione sospesa sulla Caserta-Salerno

Dalle 15 il traffico ferroviario fra Bivio Nola e Nola, sulla linea ferroviaria Caserta-Salerno, è sospeso in direzione Salerno, per un incendio divampato in prossimità dei binari.

E' in corso sul posto l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

