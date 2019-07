Incendio su una nave napoletana in Turchia, un morto

Tragedia sulla nave SynZania, della compagnia marittima Synergas di Napoli, nel porto turco di Aliaga (nei pressi di Smirne), la scorsa notte. La vittima è un ufficiale di macchina.

La notizia ha avuto un grande spazio sui media turchi, che evidenziano come siano in corso le indagini per determinare i motivi dell'incendio, avvenuto durante un carico di propilene.

Il comandante e gli altri 14 membri dell'equipaggio non hanno problemi di salute. La società, contattata dall'Ansa, esprime profondo rammarico per la perdita dell'ufficiale.