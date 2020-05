Incendio a via Gianturco: colonna di fumo visibile in tutta la città

Un vasto incendio ha interrotto la tranquillità di questa domenica per gli abitanti della periferia orientale di Napoli. L’allarme è scattato dopo che una colonna di fumo si è levata nella zona di Gianturco. Talmente alta che è risultata visibile anche in altri quartieri di Napoli. Allertate le squadre dei vigili del fuoco che subito si sono recate sul posto per domare le fiamme.

Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio. Ad andare a fuoco è stata una vasta area adibita a deposito all'aperto di pneumatici. Circa 20 gli uomini dei vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento con due autobotti e mezzi per il movimento terra per domare tutti i focolai. La colonna di fumo nera era visibile fin da Posillipo. Sul posto anche le forze dell'ordine (polizia, carabinieri, e polizia municipale) e tecnici dell'Arpac per monitorare l'aria in ragione dei materiali bruciati. Solo dopo lo spegnimento del rogo sarà possibile stabilirne le cause.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery