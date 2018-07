Incendio Caivano, 10 squadre dei Vigili del Fuoco a lavoro per domare le fiamme

Sono 10 le squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro a Caivano per spegnere l'incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio nel deposito di una ditta adibita al riciclaggio di rifiuti. Intervento in corso per domare le fiamme che hanno avvolto tutta la zona.

IL ROGO - Lo spaventoso incendio è divampato nella zona industriale di Caivano. Una piattaforma di riciclo e trattamento ecologico è andata in fiamme in zona Pascarola. Un'enorme coltre di fumo si è alzata su tutta la zona ed è visibile da diversi chilometri. La struttura della Di Gennaro Spa è andata completamente in fiamme per quanto riguarda il lato strada. L'aria è diventata irrespirabile e centinaia sono le chiamate dei cittadini disperati e costretti a chiudersi in casa.