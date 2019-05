Incendio nel cuore di Napoli: paura nella zona del Museo nazionale

Un incendio è scoppiato poco fa nei pressi del Museo nazionale di Napoli. A fuoco un deposito di pezzi di ricambio auto di via San Giuseppe dei Nudi. Le fiamme sono arrivate fino al primo piano dell'edificio dove è presente il deposito spaventando i condomini del palazzo. Tutte le persone dello stabile sono state allontanate per precauzione ma al momento non ci sono notizie di persone ferite o intossicate.

L'intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme hanno annerito la facciata del palazzo e sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. Al momento il rogo è sotto controllo anche se si è alzata una grossa coltre di fumo nero sulla zona. Non sono ancora chiare le cause scatenanti dell'incendio. Solo la relazione dei pompieri potrà fare luce sull'accaduto. Le famiglie allontanate aspettano l'ok delle forze dell'ordine per tornare nelle proprie abitazioni.