"Correte, sta andando a fuoco il Museo Archeologico": scatta l'allarme

Fumo, forse dovuto ad un principio d'incendio, si è sviluppato nella serata di oggi dal Museo Archeologico di Napoli. Alla sua vista è scattato l'allarme: alcuni residenti hanno telefonato al 115 convinti si trattasse di un incendio di vaste proporzioni.

Il 115 si è diretto sul posto con due autobotti, scoprendo però si trattava di un problema di lieve entità. Forse si è trattato dell'accampamento in zona di alcuni clochard, mentre non è confermato che a generare l'allarme sia stato un barbecue organizzato da alcuni dipendenti in un giardino interno.