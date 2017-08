Paura a Mugnano per un grosso incendio: residenti in strada

Fiamme alte e una grossa colonna di fumo nero nei pressi via Meucci e via dei Fiori a Mugnano (non lontano dallo Stadio Comunale) dove, poche ore fa, è divampato un grande incendio che ha avvolto una fetta di vegetazione ai margini dell'alveo.

Tanta paura tra i residenti per le fiamme e il fumo vicinissimi ad alcuni palazzi, in tanti si sono riversati in strada. La colonna di fumo nero era ben visibile anche da molto lontano.

Sul posto sono giunti carabinieri, guardie ambientali e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.