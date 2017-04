Portacontainer Msc in fiamme al largo dello Sri Lanka

La Msc Daniela, nave portacontainer della compagnia fondata a Napoli nel 1970 da Diego Aponte, è andata in fiamme al largo di Colombo, capitale dello Sri Lanka. Sul posto sono in azione unità della marina cingalese e di quella indiana per provare a spegnere il rogo. A darne notizia è l'Ansa.

In salvo i membri dell'equipaggio, 20 persone. La nave batte bandiera panamense, ed è stata costruita nel 2008. Ha una stazza di oltre 151 mila tonnellate e può trasportare fino a 14 mila container.

L'incendio sarebbe scoppiato a causa di un guasto tecnico. Il portavoce della marina dello Sri Lanka ha aggiunto che la'Msc Daniela è stata ancorata a 9 miglia nautiche al largo di Colombo, e che sono cominciati i contatti con l'armatore.