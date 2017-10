Paura in via d'Avalos, incendiati due motorini: le fiamme raggiungono i balconi

Pericolo e spavento per gli abitanti di Via d'Avalos per l'incendio di due moto parcheggiate sul marciapiede.

"Le fiamme sono arrivate fino ai sottotetto dei balconi del primo piano dello stabile abitativo e solo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco non si è sfiorata una tragedia - spiega Enrico Cella, presidente dell'Associazione "Vivere il Quartiere". - . Il ricordo di qualche settimana fa che ha causato la morte di una cittadina straniera era negli occhi di tutti. Non è chiara ancora la causa, ma probabilmente è stato un incendio doloso".

"I controlli delle Forze dell'ordine - conclude Cella - non sono sufficienti. La sicurezza è minata. La gente ha paura e già nel primo pomeriggio scatta il coprifuoco. Non c'è più la tranquillità degli anni passati e il pericolo di essere rapinati è costante. Sarebbe opportuno che le istituzioni, ognuna per la propria competenza, intervenisse in modo da non peggiorare l'incresciosa situazione di insicurezza che è sotto gli occhi di tutti".