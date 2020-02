Monterusciello, fiamme devastano un negozio

Un noto negozio di ferramenta situato in via Monterusciello, è stato devastato a causa di un grosso incendio. I Vigili del Fuoco hanno spento a fatica le fiamme. Indagini di Polizia e Carabinieri per individuare le cause.

Chiusa per alcune ore in via precauzionale in via Monterusciello. Le fiamme hanno rischiato di coinvolgere anche locali limitrofi al negozio di ferramenta.