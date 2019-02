Incendio sul Monte Nuovo, panico tra i residenti

E' divampato in tarda mattinata un incendio sulla sommità del Monte Nuovo, a Pozzuoli. Dieverse le segnalaioni dei residenti giunte a Napolitoday, tra cui il video di una lettrice che mostra come, nel giro di pochi minuti, la superfice interessata dalle fiamme sia raddoppiata. In questi minuti, la colonna di fumo è molto alta e il forte vento che sta soffiando sul Napoletano non fa che alimentare il fuoco. Preoccupazione tra i residenti, che indecisi se abbandonare o meno le proprie abitazioni.