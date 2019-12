Tragico incendio a Mondragone, i feriti trasportati al Cardarelli

Sono stati trasportati all'ospedale Cardarelli di Napoli, per le gravi ustioni riportate, i tre feriti del tragico incendio avvenuto in un'abitazione di via Tessaglia a Mondragone nella serata di venerdì.

Nel violento scoppio un 70enne ha perso la vita dopo essere stato avvolto dalle fiamme. La tragedia si sarebbe consumata a causa di una bombola del gas.

Uno dei feriti - come riferisce Casertanews - ha cercato di sedare le fiamme gettando l'uomo sul divano, ma la situazione é precipitata. Una delle persone ferite ha trascinato fuori l'abitazione una bambina, l'unica incolume.

