Auto in fiamme a Pozzuoli, in via Solfatara. A pochi passi dal ponte della Linea 2 la vettura di una donna si è incendiata, mettendo in allarme i residenti della zona.

Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Non si registrano fortunatamente feriti. Il video è stato postato sulla pagina Facebook "Sei di Pozzuoli se...".