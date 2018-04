Paura nella stazione Museo della metro, fiamme nell'uscita di sicurezza: salvata una donna

Incendio nell'uscita di sicurezza della metro Museo della stazione della linea 1 della metropolitana. Vigili del fuoco, polizia e carabinieri sono intervenuti in piazza Cavour e hanno tratto in salvo una senza fissa dimora ucraina, trasportata poi in ospedale, che occupava gli spazi situati all'interno delle scale di sicurezza della metro.

"Si informa la Gentile Clientela che, causa motivi tecnici, la stazione Museo della Metro Linea 1 resterà chiusa fino a nuova disposizione", è il messaggio pubblicato da Anm.

Sembra che le fiamme siano state causate da un accumulo di immondizia presente nelle scale di sicurezza, occupate dalla donna. "Era annunciato. Serve un maggiore presidio nella piazza", denunciano i residenti.