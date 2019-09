Chiaiano, va a fuoco il casotto del parcheggio della metro

Il casotto destinato al guardiano dell'area di parcheggio della Metropolitana Linea 1 - fermata di Chiaiano - è andato a fuoco in serata. Le fiamme si sono propagate rapidamente e sono rimaste visibili a lungo in tutto il vicinato. Il forte odore di bruciato ha costretto alcuni residenti della zona a chiudere le finestre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Non ci sono feriti.