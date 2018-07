Sorrento, incendio in un appartamento: intossicato un giovane

Fiamme in un'abitazione situata nel centro di Meta di Sorrento. Le fiamme hanno avvolto il primo piano dell'edificio, distruggendo tutto quello che incontravano.

Le persone presenti in quel momento in casa sono riuscite a mettersi in salvo o in un caso a rifugiarsi in cucina. Sul posto i vigili del fuoco sono riusciti a fatica a spegnere l'incendio.

Un giovane è rimasto intossicato ed è stato trasportato in ospedale, dove è stato dimesso poco dopo. Indagini in corso per risalire ai motivi dell'incendio. Sotto la lente di ingrandimento un deumidificatore malfunzionante.