Uno spaventoso incendio è divampato su via Roma a Torre Annunziata intorno alle 14 di oggi. A dare l'allarme sono stati diversi cittadini, che hanno poi condiviso le immagini sui gruppi social dedicati alla città.

Ad andare in fiamme pare sia stato il mercato ortofrutticolo in via Roma, dove si sono rapidamente recati i vigili del fuoco per estinguere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Non è chiaro al momento cosa possa aver causato l'incendio.